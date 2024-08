Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

In Frankfurt standen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Am Montag beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 13 959,54 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 99,014 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,213 Prozent auf 13 917,91 Punkte an der Kurstafel, nach 13 947,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 891,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 998,49 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 14 134,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der SDAX auf 15 168,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 999,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,00 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SCHOTT Pharma (+ 4,90 Prozent auf 32,10 EUR), PNE (+ 4,45 Prozent auf 12,68 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,10 Prozent auf 21,65 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,80 Prozent auf 3,86 EUR) und RENK (+ 2,61 Prozent auf 25,55 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,80 Prozent auf 17,74 EUR), Medios (-3,48 Prozent auf 16,64 EUR), Dermapharm (-2,94 Prozent auf 34,70 EUR), BayWa (-2,50 Prozent auf 12,46 EUR) und TAKKT (-2,44 Prozent auf 10,38 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 316 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,336 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 5,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at