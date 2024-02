Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels freundlich

Schlussendlich beendete der TecDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 400,68 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 516,440 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,302 Prozent auf 3 384,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 394,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 381,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 408,61 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 359,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 136,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 200,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,29 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 7,14 Prozent auf 33,60 EUR), SMA Solar (+ 3,09 Prozent auf 49,42 EUR), TeamViewer (+ 2,48 Prozent auf 14,69 EUR), SAP SE (+ 1,88 Prozent auf 173,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,68 Prozent auf 55,54 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Bechtle (-2,25 Prozent auf 47,75 EUR), Telefonica Deutschland (-1,93 Prozent auf 2,34 EUR), AIXTRON SE (-1,93 Prozent auf 32,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,81 Prozent auf 111,40 EUR) und CANCOM SE (-1,67 Prozent auf 28,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 532 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at