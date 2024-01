Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,02 Prozent höher bei 38 055,19 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,438 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,490 Prozent tiefer bei 37 862,57 Punkten, nach 38 049,13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 38 215,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 997,77 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,358 Prozent. Vor einem Monat, am 26.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 37 545,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wurde der Dow Jones mit 32 784,30 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 33 949,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,902 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38 215,31 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell American Express (+ 6,11 Prozent auf 199,57 USD), Nike (+ 2,12 Prozent auf 102,91 USD), UnitedHealth (+ 1,48 Prozent auf 500,70 USD), Boeing (+ 1,28 Prozent auf 204,47 USD) und Home Depot (+ 1,00 Prozent auf 354,47 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Intel (-12,30 Prozent auf 43,46 USD), IBM (-2,06 Prozent auf 186,51 USD), Visa (-1,75 Prozent auf 267,83 USD), Dow (-1,62 Prozent auf 54,05 USD) und Goldman Sachs (-1,36 Prozent auf 377,48 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17 849 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,781 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at