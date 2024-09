Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Der Dow Jones notierte am Freitag im Plus.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent höher bei 42 313,00 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,974 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,146 Prozent tiefer bei 42 113,42 Punkten, nach 42 175,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 628,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 227,95 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,601 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.08.2024, den Wert von 41 250,50 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 39 164,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 550,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,46 Prozent auf 145,49 USD), Visa (+ 1,28 Prozent auf 275,17 USD), UnitedHealth (+ 1,22 Prozent auf 581,85 USD), Boeing (+ 1,13 Prozent auf 156,32 USD) und Amgen (+ 1,12 Prozent auf 322,67 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amazon (-1,67 Prozent auf 187,97 USD), 3M (-1,53 Prozent auf 137,30 USD), IBM (-1,16 Prozent auf 220,84 USD), Microsoft (-0,76 Prozent auf 428,02 USD) und Walmart (-0,18 Prozent auf 79,78 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 17 142 601 Aktien gehandelt. Mit 3,088 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

