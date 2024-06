Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ 100 gewann letztendlich an Wert.

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,16 Prozent auf 19 701,13 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,417 Prozent stärker bei 19 555,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 474,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 19 712,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 523,51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der NASDAQ 100 18 808,35 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Stand von 18 277,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 891,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 19,08 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 19 979,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 6,76 Prozent auf 126,09 USD), MercadoLibre (+ 3,75 Prozent auf 1 642,28 USD), Intuitive Surgical (+ 3,09 Prozent auf 442,31 USD), KLA-Tencor (+ 3,03 Prozent auf 818,04 USD) und Constellation Energy (+ 2,90 Prozent auf 222,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-5,71 Prozent auf 101,85 USD), JDcom (-2,79 Prozent auf 27,57 USD), O Reilly Automotive (-2,37 Prozent auf 1 057,79 USD), Lucid (-2,34 Prozent auf 2,50 USD) und Dollar Tree (-1,81 Prozent auf 105,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 76 135 324 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,114 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,59 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

