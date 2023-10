Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Montag letztendlich

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,18 Prozent stärker bei 15 172,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,396 Prozent fester bei 15 054,48 Punkten in den Montagshandel, nach 14 995,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 047,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 209,50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 15 202,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 565,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, bei 10 692,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 39,68 Prozent zu Buche. Bei 15 932,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lululemon Athletica (+ 10,31 Prozent auf 416,64 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,11 Prozent auf 10,90 USD), Atlassian A (+ 4,23) Prozent auf 196,27 USD), Ross Stores (+ 3,88 Prozent auf 116,39 USD) und DexCom (+ 3,62 Prozent auf 78,95 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Moderna (-6,47 Prozent auf 91,94 USD), Verisk Analytics A (-2,05 Prozent auf 242,52 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,02 Prozent auf 22,78 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-0,74 Prozent auf 105,32 USD) und Fastenal (-0,40 Prozent auf 59,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 844 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,654 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,67 erwartet. Mit 8,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

