Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,46 Prozent im Plus bei 44 762,75 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,572 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,194 Prozent schwächer bei 44 469,46 Punkten in den Handel, nach 44 556,04 Punkten am Vortag.

Bei 44 787,89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 44 352,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der Dow Jones auf 42 732,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 221,88 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 380,12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 41 844,89 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 5,84 Prozent auf 305,89 USD), NVIDIA (+ 3,40 Prozent auf 122,68 USD), Boeing (+ 2,26 Prozent auf 180,22 USD), Sherwin-Williams (+ 1,95 Prozent auf 364,57 USD) und Cisco (+ 1,80 Prozent auf 62,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-2,48 Prozent auf 74,82 USD), Amazon (-2,20 Prozent auf 236,73 USD), Walt Disney (-1,71 Prozent auf 111,36 USD), UnitedHealth (-1,66 Prozent auf 536,41 USD) und Apple (-1,19 Prozent auf 230,03 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26 527 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,363 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

