Amazon Aktie
|192,42EUR
|0,12EUR
|0,06%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 223,81
|
Abst. Kursziel*:
18,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 223,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
20.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
20.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
20.08.25
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.25