NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Für Amazon unterstreiche die Zusammenarbeit eine Expansion über "First-Party-Beziehungen" hinaus. Der Online-Händler habe bereits im Juni mit der Roku-Partnerschaft unterstrichen, dass dies das Ziel sei./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.