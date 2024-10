Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich freundlich

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,46 Prozent stärker bei 3 627,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,293 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 3 610,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 611,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 595,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 643,59 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,351 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, betrug der ATX-Kurs 3 604,88 Punkte. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2024, den Wert von 3 677,82 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.10.2023, den Wert von 3 105,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 20,22 EUR), voestalpine (+ 2,42 Prozent auf 20,28 EUR), Lenzing (+ 2,10 Prozent auf 34,00 EUR), BAWAG (+ 1,50 Prozent auf 71,15 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,83 Prozent auf 30,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-0,81 Prozent auf 18,35 EUR), Andritz (-0,25 Prozent auf 60,90 EUR), IMMOFINANZ (-0,24 Prozent auf 16,66 EUR), Wienerberger (-0,22 Prozent auf 27,80 EUR) und OMV (-0,21 Prozent auf 38,76 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 686 081 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at