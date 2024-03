Gute Stimmung in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen

Der ATX notiert am Mittwochnachmittag im Plus.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent höher bei 3 395,22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,474 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 3 363,89 Punkten, nach 3 364,01 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 362,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 395,65 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,573 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 13.02.2024, einen Wert von 3 368,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bewegte sich der ATX bei 3 297,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wies der ATX 3 305,03 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,492 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,18 Prozent auf 110,40 EUR), OMV (+ 2,18 Prozent auf 41,29 EUR), Raiffeisen (+ 2,03 Prozent auf 18,59 EUR), Vienna Insurance (+ 1,44 Prozent auf 28,25 EUR) und voestalpine (+ 1,42 Prozent auf 25,64 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (-0,53 Prozent auf 7,56 EUR), Andritz (-0,09 Prozent auf 58,70 EUR), Wienerberger (+ 0,12 Prozent auf 32,52 EUR), Verbund (+ 0,15 Prozent auf 67,25 EUR) und Lenzing (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 139 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,399 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,88 Prozent gelockt.

