Gute Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Der ATX Prime befindet sich am Mittag im Aufwind.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent auf 1 649,78 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 1 645,02 Punkte an der Kurstafel, nach 1 644,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 652,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 642,42 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,07 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, den Wert von 1 538,23 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 603,19 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 615,81 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,17 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 2,90 Prozent auf 0,71 EUR), Vienna Insurance (+ 2,55 Prozent auf 26,15 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,45 Prozent auf 6,29 EUR), Verbund (+ 1,36 Prozent auf 85,85 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,01 Prozent auf 37,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen FACC (-2,07 Prozent auf 5,69 EUR), Wolford (-2,02 Prozent auf 4,86 EUR), Flughafen Wien (-1,68 Prozent auf 46,95 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und Addiko Bank (-1,45 Prozent auf 13,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 277 681 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,496 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at