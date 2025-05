Gute Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Plus

Beim ATX Prime lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,08 Prozent auf 2 226,17 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 2 224,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 224,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 222,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 228,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 2 044,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, notierte der ATX Prime bei 2 104,90 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, bei 1 862,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,92 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 243,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 2,48 Prozent auf 3,30 EUR), Frequentis (+ 1,71 Prozent auf 47,60 EUR), AMAG (+ 1,61 Prozent auf 25,30 EUR), Telekom Austria (+ 1,21 Prozent auf 10,04 EUR) und Polytec (+ 1,13 Prozent auf 3,59 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen FACC (-1,18 Prozent auf 6,70 EUR), PORR (-1,13 Prozent auf 30,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,12 Prozent auf 30,85 EUR), Verbund (-0,66 Prozent auf 67,40 EUR) und Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 093 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 27,421 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at