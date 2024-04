Gute Stimmung in Wien: ATX Prime startet mit Gewinnen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent höher bei 1 788,26 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 1 776,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 776,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 789,09 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,010 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 693,64 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 710,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 629,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 4,33 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 4,50 Prozent auf 4,18 EUR), STRABAG SE (+ 1,70 Prozent auf 38,85 EUR), Semperit (+ 1,35 Prozent auf 12,02 EUR), voestalpine (+ 1,34 Prozent auf 27,22 EUR) und Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 30,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-5,13 Prozent auf 0,74 EUR), Frequentis (-2,56 Prozent auf 26,60 EUR), ZUMTOBEL (-1,35 Prozent auf 5,84 EUR), Flughafen Wien (-1,18 Prozent auf 50,40 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,96 Prozent auf 8,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61 826 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 23,676 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at