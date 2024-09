Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagmittag fester

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent stärker bei 1 799,60 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 1 788,97 Punkten, nach 1 788,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 802,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 788,12 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,620 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 13.08.2024, den Wert von 1 787,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 807,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 592,11 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 13,00 Prozent auf 6,78 EUR), PORR (+ 3,66 Prozent auf 13,60 EUR), Wolford (+ 3,40 Prozent auf 3,04 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,92 Prozent auf 18,30 EUR) und Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 29,68 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-1,85 Prozent auf 37,10 EUR), IMMOFINANZ (-1,74 Prozent auf 25,35 EUR), CA Immobilien (-1,35 Prozent auf 27,70 EUR), ZUMTOBEL (-0,72 Prozent auf 5,50 EUR) und Polytec (-0,66 Prozent auf 3,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 189 800 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at