Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Der ATX Prime befand sich am Donnerstag im Aufwind.

Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 1 844,77 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 835,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 835,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 829,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 846,30 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,617 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 1 813,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 777,04 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Wert von 1 577,98 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,63 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell BAWAG (+ 3,28 Prozent auf 66,10 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 33,05 EUR), Wienerberger (+ 1,65 Prozent auf 32,10 EUR), Palfinger (+ 1,60 Prozent auf 22,20 EUR) und Verbund (+ 1,51 Prozent auf 77,35 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-3,06 Prozent auf 24,70 EUR), Polytec (-2,98 Prozent auf 3,26 EUR), AMAG (-2,72 Prozent auf 25,00 EUR), Frequentis (-1,56 Prozent auf 31,60 EUR) und OMV (-1,41 Prozent auf 39,24 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 358 202 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,473 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Mit 10,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at