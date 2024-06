Gute Stimmung in Wien: ATX schlussendlich mit Kursplus

Der ATX gewann am Abend an Wert.

Am Donnerstag stieg der ATX via Wiener Börse letztendlich um 0,97 Prozent auf 3 630,81 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,948 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent stärker bei 3 596,07 Punkten, nach 3 595,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 594,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 632,96 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,65 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 3 764,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 453,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, betrug der ATX-Kurs 3 139,65 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,41 Prozent zu Buche. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,69 Prozent auf 22,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 112,60 EUR), voestalpine (+ 2,17 Prozent auf 25,44 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 16,97 EUR) und BAWAG (+ 1,53 Prozent auf 59,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-0,61 Prozent auf 57,50 EUR), IMMOFINANZ (-0,21 Prozent auf 23,90 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 30,05 EUR), Wienerberger (-0,12 Prozent auf 34,14 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 28,90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 1 078 007 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,334 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at