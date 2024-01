Gute Stimmung in Zürich: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im SLI

Beim SLI stehen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 1 776,46 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 1 771,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 776,26 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 769,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 779,85 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,043 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 624,68 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.01.2023, mit 1 772,48 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,734 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 7,15 Prozent auf 3 554,00 CHF), Schindler (+ 1,01 Prozent auf 210,20 CHF), Sika (+ 0,93 Prozent auf 237,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,74 Prozent auf 287,80 CHF) und Lindt (+ 0,73 Prozent auf 11 030,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sandoz (-2,78 Prozent auf 28,63 CHF), ams (-2,39 Prozent auf 2,21 CHF), Lonza (-1,68 Prozent auf 375,00 CHF), Roche (-1,49 Prozent auf 241,50 CHF) und Swatch (I) (-1,39 Prozent auf 195,10 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 2 295 569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 264,238 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at