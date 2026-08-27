Halfords Group PLCShs Aktie

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WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20

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27.08.2026 19:34:25

Halfords Group PLC: Holding in Company

Halfords Group PLC (HFD)
Halfords Group PLC: Holding in Company

27-Aug-2026 / 18:34 GMT/BST

 

TR-1: Standard form for notification of major holdings

 

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS

 

1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attached ii:

GB00B012TP20

 

1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer (please mark with an “X” if appropriate)

Non-UK issuer

 

2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”)

An acquisition or disposal of voting rights

X

An acquisition or disposal of financial instruments

 

An event changing the breakdown of voting rights

 

Other (please specify) iii:

 

3. Details of person subject to the notification obligation iv

Name

JPMorgan Chase & Co.

City and country of registered office (if applicable)

US

4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.) v

Name

J.P. Morgan Securities PLC

City and country of registered office (if applicable)

 

5. Date on which the threshold was crossed or reached vi:

20-Aug-2026

6. Date on which issuer notified (DD/MM/YYYY):

24-Aug-2026

7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation

 

% of voting rights attached to shares (total of 8. A)

% of voting rights through financial instruments
(total of 8.B 1 + 8.B 2)

Total of both in % (8.A + 8.B)

Total number of voting rights held in issuer (8.A + 8.B) vii

Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached

Below

Minimum

Threshold

Below

Minimum

Threshold

Below

Minimum

Threshold

Below

Minimum

Threshold

Position of previous notification (if

applicable)

3.781007

1.228211

5.009218

 
             

 

8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reached viii

A: Voting rights attached to shares

Class/type of
shares

ISIN code (if possible)

Number of voting rights ix

% of voting rights

Direct

(DTR5.1)

Indirect

 (DTR5.2.1)

Direct

(DTR5.1)

Indirect

(DTR5.2.1)

GB00B012TP20

 

Below

Minimum

Threshold

 

Below

Minimum

Threshold

SUBTOTAL 8. A

Below

Minimum

Threshold

Below

Minimum

Threshold

 

 

B 1: Financial Instruments according to DTR5.3.1R (1) (a)

Type of financial instrument

Expiration
date x

Exercise/
Conversion Period xi

Number of voting rights that may be acquired if the instrument is

exercised/converted.

% of voting rights

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 8. B 1

 

 

 

 

B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to DTR5.3.1R (1) (b)

Type of financial instrument

Expiration
date x

Exercise/
Conversion Period xi

Physical or cash

Settlement xii

Number of voting rights

% of voting rights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL 8.B.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the

applicable box with an “X”)

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer xiii

 

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity (please add additional rows as necessary) xiv

X

Ultimate controlling person

Name of controlled undertaking

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

JPMorgan Chase & Co.

J.P. Morgan Securities PLC

 

 

 

 

10. In case of proxy voting, please identify:

Name of the proxy holder

 

The number and % of voting rights held

 

The date until which the voting rights will be held

 

 

11. Additional information xvi

Chain of controlled undertaking:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association (100%)
J.P. Morgan International Finance Limited (100%)
J.P. Morgan Capital Holdings Limited (100%)
J.P. Morgan Securities PLC (100%)
           

 

Place of completion

24-Aug-2026

Date of completion

London

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00B012TP20
Category Code: HOL
TIDM: HFD
LEI Code: 54930086FKBWWJIOBI79
Sequence No.: 441271
EQS News ID: 2390010

 
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