Halfords Group PLCShs Aktie
WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20
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20.08.2026 10:45:06
Halfords Group PLC: Holding in Company
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Halfords Group PLC (HFD)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|440543
|EQS News ID:
|2386304
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Halfords Group PLCShs
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20.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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20.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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20.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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20.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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13.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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13.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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06.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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03.08.26
|Halfords Group PLC: Annual Financial Report (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Halfords Group PLCShs
|2,74
|0,74%
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