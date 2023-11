Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Der Euro STOXX 50 stieg im STOXX-Handel letztendlich um 0,28 Prozent auf 4 373,39 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,804 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,077 Prozent auf 4 357,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 361,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 375,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 356,08 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,807 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 4 065,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 232,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 961,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 13,42 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,76 Prozent auf 44,58 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,51 Prozent auf 2,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,08 Prozent auf 41,63 EUR), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 150,86 EUR) und Stellantis (+ 0,70 Prozent auf 18,81 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Flutter Entertainment (-1,41 Prozent auf 126,20 GBP), SAP SE (-1,00 Prozent auf 141,08 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 32,65 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 173,00 EUR) und adidas (-0,72 Prozent auf 184,44 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 657 099 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 355,730 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,48 Prozent gelockt.

