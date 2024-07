Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Der Euro STOXX 50 verliert am Mittag an Boden.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 5 029,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,308 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,272 Prozent schwächer bei 5 029,28 Punkten, nach 5 043,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 011,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 038,30 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 839,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 984,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 4 400,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,45 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 1,17 Prozent auf 233,90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 3,64 EUR), UniCredit (+ 0,57 Prozent auf 37,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 466,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,39 Prozent auf 40,99 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-1,84 Prozent auf 90,48 EUR), Bayer (-1,08 Prozent auf 26,65 EUR), BASF (-0,91 Prozent auf 44,25 EUR), Enel (-0,88 Prozent auf 6,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,65 Prozent auf 64,36 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 711 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 394,288 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at