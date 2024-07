Handel in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,75 Prozent auf 4 487,37 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,232 Prozent tiefer bei 4 510,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 521,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 516,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 486,68 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der STOXX 50 bei 4 571,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 363,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der STOXX 50 3 855,63 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent aufwärts. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 0,57 Prozent auf 9,34 GBP), Unilever (+ 0,53 Prozent auf 43,71 GBP), Richemont (+ 0,43 Prozent auf 138,85 CHF), Zurich Insurance (+ 0,42 Prozent auf 477,50 CHF) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 244,70 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-4,41 Prozent auf 4,54 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,47 Prozent auf 63,12 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 174,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,32 Prozent auf 39,76 EUR) und HSBC (-1,12 Prozent auf 6,65 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 199 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 576,299 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at