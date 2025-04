Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,86 Prozent aufwärts auf 4 385,92 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 4 359,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 348,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 359,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 388,83 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.03.2025, bei 4 608,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2025, den Wert von 4 531,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 422,20 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 1,09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 3,36 Prozent auf 145,36 EUR), SAP SE (+ 2,60 Prozent auf 251,05 EUR), BASF (+ 1,78 Prozent auf 45,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,69 Prozent auf 55,51 EUR) und GSK (+ 1,37 Prozent auf 14,08 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,99 Prozent auf 590,60 EUR), RELX (-0,97 Prozent auf 39,64 GBP), Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 30,99 EUR), National Grid (-0,43 Prozent auf 10,67 GBP) und Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 566,40 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 8 326 161 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,463 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at