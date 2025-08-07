Deutsche Telekom Aktie

30,17EUR -1,04EUR -3,33%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,23 € 		Abst. Kursziel*:
23,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

