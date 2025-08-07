HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



