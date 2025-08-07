Deutsche Telekom Aktie
|30,17EUR
|-1,04EUR
|-3,33%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,23 €
|
Abst. Kursziel*:
23,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
13:49
|Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:22
|Deutsche Telekom-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
11:41
|Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Jahresausblick der Deutschen Telekom steigt (finanzen.at)