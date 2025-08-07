Deutsche Telekom Aktie

30,09EUR -1,12EUR -3,59%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 12:57:17

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus liege vor allem auf den sich abschwächenden Trends im Deutschland-Geschäft, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:44 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30,23 € 		Abst. Kursziel*:
32,32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,93%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten