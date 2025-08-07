NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus liege vor allem auf den sich abschwächenden Trends im Deutschland-Geschäft, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:44 / UTC

