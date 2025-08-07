Deutsche Telekom Aktie
|30,09EUR
|-1,12EUR
|-3,59%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
07.08.2025 12:57:17
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus liege vor allem auf den sich abschwächenden Trends im Deutschland-Geschäft, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30,23 €
|
Abst. Kursziel*:
32,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,93%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
13:49
|Aktienempfehlung Deutsche Telekom-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:22
|Deutsche Telekom-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
11:41
|Deutsche Telekom-Aktie sinkt dennoch: Jahresausblick der Deutschen Telekom steigt (finanzen.at)