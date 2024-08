Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen

Am Dienstag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent höher bei 18 647,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,108 Prozent höher bei 18 637,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 617,02 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 622,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 700,85 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 18 417,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, stand der DAX bei 18 774,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 15 631,82 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,20 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 4,08 Prozent auf 62,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 62,99 EUR), BMW (+ 1,08 Prozent auf 85,72 EUR), Porsche (+ 1,06 Prozent auf 70,40 EUR) und Brenntag SE (+ 1,01 Prozent auf 65,82 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 25,15 EUR), Daimler Truck (-1,30 Prozent auf 34,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,69 Prozent auf 31,45 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 531,60 EUR) und QIAGEN (-0,57 Prozent auf 40,95 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 050 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

