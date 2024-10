Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 19 426,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 328,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 472,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, einen Stand von 18 864,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 18 547,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 14 775,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 16,02 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 678,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,96 Prozent auf 30,85 EUR), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 218,80 EUR), EON SE (+ 0,70 Prozent auf 12,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,61 Prozent auf 57,73 EUR) und Sartorius vz (+ 0,55 Prozent auf 256,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 37,01 EUR), Zalando (-1,73 Prozent auf 29,00 EUR), Deutsche Börse (-1,57 Prozent auf 213,70 EUR), Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 16,12 EUR) und Merck (-1,11 Prozent auf 160,10 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9 305 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 247,492 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,97 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at