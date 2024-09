Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent stärker bei 19 000,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,788 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,888 Prozent fester bei 18 877,57 Punkten, nach 18 711,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 806,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 044,96 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 2,03 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2024, den Wert von 18 421,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 067,91 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 15 664,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19 044,96 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 4,41 Prozent auf 100,00 EUR), Bayer (+ 3,74 Prozent auf 28,97 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,70 Prozent auf 133,40 EUR), Beiersdorf (+ 3,62 Prozent auf 128,70 EUR) und SAP SE (+ 3,27 Prozent auf 206,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen RWE (-3,84 Prozent auf 31,04 EUR), EON SE (-2,62 Prozent auf 13,18 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,42 Prozent auf 31,92 EUR), Deutsche Telekom (-1,70 Prozent auf 26,02 EUR) und Fresenius SE (-1,08 Prozent auf 33,85 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 9 538 255 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at