Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,20 Prozent auf 18 799,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 828,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 746,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 29.07.2024, bei 18 362,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 437,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 29.08.2023, einen Stand von 15 973,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 12,27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,00 Prozent auf 32,67 EUR), Sartorius vz (+ 0,74 Prozent auf 246,20 EUR), BASF (+ 0,66 Prozent auf 45,49 EUR), Symrise (+ 0,55 Prozent auf 118,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 25,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 489,10 EUR), Siemens Energy (-0,24 Prozent auf 25,33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 38,45 EUR), Deutsche Bank (-0,23 Prozent auf 14,65 EUR) und EON SE (-0,19 Prozent auf 12,83 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 317 357 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,771 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at