Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Der LUS-DAX gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:27 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 18 519,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 449,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 577,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Wert von 17 995,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 772,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 077,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,60 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 0,28 Prozent auf 28,90 EUR), Continental (+ 0,24 Prozent auf 58,56 EUR), Covestro (+ 0,07 Prozent auf 54,74 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 190,90 EUR) und Sartorius vz (-0,13 Prozent auf 239,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Porsche (-1,83 Prozent auf 73,92 EUR), Deutsche Bank (-1,73 Prozent auf 14,99 EUR), Rheinmetall (-1,63 Prozent auf 507,00 EUR), Hannover Rück (-1,59 Prozent auf 235,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,55 Prozent auf 457,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 375 599 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 220,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,58 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

