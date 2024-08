Handel in Frankfurt: MDAX fällt zurück

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,10 Prozent tiefer bei 25 170,27 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 249,135 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,112 Prozent tiefer bei 25 168,31 Punkten, nach 25 196,58 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 195,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 096,01 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 116,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der MDAX bei 27 124,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der MDAX-Kurs bei 26 999,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 6,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 2,47 Prozent auf 7,54 EUR), Aurubis (+ 2,14 Prozent auf 69,10 EUR), TRATON (+ 1,88 Prozent auf 29,85 EUR), EVOTEC SE (+ 1,53 Prozent auf 5,96 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,47 Prozent auf 15,17 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-2,24 Prozent auf 39,69 EUR), RATIONAL (-2,16 Prozent auf 884,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,96 Prozent auf 62,45 EUR), Stabilus SE (-1,60 Prozent auf 39,90 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,25 Prozent auf 37,98 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 019 813 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 20,013 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at