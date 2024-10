Handel in Frankfurt: MDAX freundlich

Für den MDAX geht es am Mittwoch aufwärts.

Um 15:43 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent höher bei 26 829,20 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 262,300 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,172 Prozent auf 26 670,38 Punkte an der Kurstafel, nach 26 624,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 854,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 670,38 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,442 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Stand von 25 201,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der MDAX bei 25 252,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, betrug der MDAX-Kurs 25 230,59 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,034 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Gerresheimer (+ 4,62 Prozent auf 81,45 EUR), Nordex (+ 4,12 Prozent auf 13,65 EUR), LANXESS (+ 2,60 Prozent auf 29,18 EUR), HelloFresh (+ 2,10 Prozent auf 9,42 EUR) und KRONES (+ 2,06 Prozent auf 128,60 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3,52 Prozent auf 14,67 EUR), Bechtle (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR), Hypoport SE (-1,97 Prozent auf 288,20 EUR), Siltronic (-1,07 Prozent auf 64,95 EUR) und HENSOLDT (-0,74 Prozent auf 29,62 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 086 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at