Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Mit dem MDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 25 390,35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 248,824 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent fester bei 25 181,24 Punkten, nach 25 176,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 181,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 540,91 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 716,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 27 043,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 27 610,50 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,40 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 6,24 Prozent auf 4,80 EUR), Aurubis (+ 5,73 Prozent auf 77,45 EUR), Befesa (+ 4,38 Prozent auf 32,42 EUR), HENSOLDT (+ 2,80 Prozent auf 35,30 EUR) und Stabilus SE (+ 2,69 Prozent auf 43,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Bechtle (-5,96 Prozent auf 41,32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,79 Prozent auf 113,10 EUR), Aroundtown SA (-0,59 Prozent auf 1,95 EUR), Nordex (-0,52 Prozent auf 11,38 EUR) und AIXTRON SE (-0,46 Prozent auf 18,25 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 795 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 19,251 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 18,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

