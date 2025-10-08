AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

08.10.2025 06:41:07

AIXTRON SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,01 € 		Abst. Kursziel*:
-10,70%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
14,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
Analyst Name::
Craig McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

