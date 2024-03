Handel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus

Der MDAX notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,54 Prozent auf 26 134,96 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,392 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,082 Prozent schwächer bei 25 974,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 995,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 163,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 955,97 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,056 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 820,64 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.12.2023, den Stand von 26 737,58 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 29 172,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 2,62 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 8,34 Prozent auf 23,79 EUR), HelloFresh (+ 5,58 Prozent auf 12,02 EUR), Nordex (+ 4,59 Prozent auf 12,20 EUR), Aroundtown SA (+ 3,53 Prozent auf 1,73 EUR) und LANXESS (+ 3,11 Prozent auf 23,55 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RATIONAL (-2,95 Prozent auf 708,50 EUR), AIXTRON SE (-2,40 Prozent auf 27,24 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,39 Prozent auf 37,53 EUR), Ströer SE (-1,83 Prozent auf 53,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,78 Prozent auf 116,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 250 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,030 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at