FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe den Auswirkungen von Grippewellen getrotzt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe trieben seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach oben, und der Mittelfristausblick sei stark./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
43,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
42,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
