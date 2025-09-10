ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Dienstagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Einschätzung ein. Im Zentrum stand seine skeptischere Hypothese bezüglich der langfristigen Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA. Er geht davon aus, dass Fortschritte in der Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck zu einer geringeren Anzahl von Neupatienten mit chronischen Nierenerkrankungen führen und letztlich die Dialyse-Population verringern./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



