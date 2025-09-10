Fresenius Medical Care Aktie
|42,90EUR
|-0,15EUR
|-0,35%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Dienstagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Einschätzung ein. Im Zentrum stand seine skeptischere Hypothese bezüglich der langfristigen Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA. Er geht davon aus, dass Fortschritte in der Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck zu einer geringeren Anzahl von Neupatienten mit chronischen Nierenerkrankungen führen und letztlich die Dialyse-Population verringern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
42,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,05%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
42,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
09.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
09.09.25
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
09.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
09.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)