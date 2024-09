Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Rot

So performte der SDAX am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 13 261,73 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,495 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,306 Prozent auf 13 369,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 328,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 227,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 445,39 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,832 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, stand der SDAX bei 13 624,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, lag der SDAX bei 14 839,12 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 13 153,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 4,05 Prozent zurück. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit STRATEC SE (+ 3,87 Prozent auf 41,65 EUR), PNE (+ 2,57 Prozent auf 11,16 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,23 Prozent auf 8,71 EUR), BayWa (+ 2,14 Prozent auf 11,48 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,90 Prozent auf 53,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Hypoport SE (-5,34 Prozent auf 251,80 EUR), RENK (-4,79 Prozent auf 21,66 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,97 Prozent auf 22,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,75 Prozent auf 15,56 EUR) und Amadeus Fire (-2,74 Prozent auf 88,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 501 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,268 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,85 erwartet. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

