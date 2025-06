Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Der TecDAX stieg am Mittwoch.

Schlussendlich erhöhte sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,45 Prozent auf 3 923,54 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 660,549 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,572 Prozent auf 3 889,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 867,61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 889,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 929,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Wert von 3 728,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 719,15 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 04.06.2024, bei 3 358,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 929,92 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 5,68 Prozent auf 57,70 EUR), Siltronic (+ 5,37 Prozent auf 36,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,30 Prozent auf 71,50 EUR), Formycon (+ 5,22 Prozent auf 26,20 EUR) und Infineon (+ 4,21 Prozent auf 35,81 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,09 Prozent auf 38,26 EUR), Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 204,20 EUR), Kontron (-0,68 Prozent auf 23,26 EUR), HENSOLDT (-0,39 Prozent auf 101,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,17 Prozent auf 46,11 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 968 854 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at