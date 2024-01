Handel in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Letztendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,91 Prozent leichter bei 3 261,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 482,034 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,380 Prozent schwächer bei 3 311,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 324,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 321,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 250,50 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 3 209,04 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.10.2023, den Wert von 2 963,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 942,60 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 1,95 Prozent auf 21,42 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,46 Prozent auf 22,29 EUR), HENSOLDT (+ 1,20 Prozent auf 25,28 EUR), Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR) und freenet (-0,16 Prozent auf 25,72 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nordex (-6,61 Prozent auf 9,82 EUR), JENOPTIK (-6,17 Prozent auf 26,14 EUR), SMA Solar (-5,74 Prozent auf 55,85 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,58 Prozent auf 35,88 EUR) und MorphoSys (-4,72 Prozent auf 33,33 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 232 745 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 163,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die freenet-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

