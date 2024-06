Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Der TecDAX fällt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,42 Prozent auf 3 336,88 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 510,601 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent schwächer bei 3 350,78 Punkten in den Handel, nach 3 350,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 333,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 350,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,92 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 274,00 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der TecDAX noch bei 3 388,33 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Stand von 3 199,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,370 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 22,23 EUR), HENSOLDT (+ 0,98 Prozent auf 37,16 EUR), freenet (+ 0,42 Prozent auf 23,80 EUR), Nordex (+ 0,34 Prozent auf 14,68 EUR) und SMA Solar (+ 0,00 Prozent auf 50,40 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,68 Prozent auf 87,95 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 166,18 EUR), Nemetschek SE (-1,35 Prozent auf 84,05 EUR), ATOSS Software (-1,30 Prozent auf 227,50 EUR) und AIXTRON SE (-1,25 Prozent auf 21,29 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 407 341 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,221 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at