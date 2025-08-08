Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Am Freitag klettert der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 3 784,49 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 633,030 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3 765,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 765,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 786,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 765,02 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,410 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 3 941,65 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 3 722,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 240,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,12 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 11,39 Prozent auf 41,08 EUR), SMA Solar (+ 2,13 Prozent auf 21,14 EUR), United Internet (+ 1,85 Prozent auf 26,36 EUR), CANCOM SE (+ 1,54 Prozent auf 23,05 EUR) und QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 41,62 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-2,38 Prozent auf 63,45 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), HENSOLDT (-0,83 Prozent auf 89,85 EUR), Drägerwerk (-0,60 Prozent auf 66,70 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,45 Prozent auf 30,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 458 085 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 289,811 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 9,07 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at