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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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TecDAX-Performance im Blick 02.11.2026 12:27:06

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus

Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus

Der TecDAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent auf 4 109,26 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 077,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 112,87 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der TecDAX bei 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 827,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 3 629,18 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,38 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 298,80 EUR) und Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 59,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,60 Prozent auf 7,12 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 34,02 5,82% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 25,53 -1,81% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 101,20 -0,20% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 22,72 -0,35% freenet AG
Infineon AG 51,91 2,16% Infineon AG
OHB SE 221,50 0,00% OHB SE
SAP SE 209,45 -0,50% SAP SE
Sartorius AG Vz. 297,20 3,27% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 59,55 2,41% Siltronic AG
TeamViewer 7,10 -2,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,66 -1,07% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 103,30 0,30%

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