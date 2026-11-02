Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus

Der TecDAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent auf 4 109,26 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 077,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 112,87 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der TecDAX bei 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 827,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 3 629,18 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,38 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 298,80 EUR) und Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 59,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,60 Prozent auf 7,12 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at