Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|TecDAX-Performance im Blick
|
02.11.2026 12:27:06
Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus
Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent auf 4 109,26 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4 078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 077,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 112,87 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der TecDAX bei 4 081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3 827,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 3 629,18 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,38 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 33,73 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 298,80 EUR) und Siltronic (+ 2,23 Prozent auf 59,55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-2,60 Prozent auf 7,12 EUR), Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OHB SE
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
30.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,02
|5,82%
|Deutsche Telekom AG
|25,53
|-1,81%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|101,20
|-0,20%
|freenet AG
|22,72
|-0,35%
|Infineon AG
|51,91
|2,16%
|OHB SE
|221,50
|0,00%
|SAP SE
|209,45
|-0,50%
|Sartorius AG Vz.
|297,20
|3,27%
|Siltronic AG
|59,55
|2,41%
|TeamViewer
|7,10
|-2,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,66
|-1,07%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 103,30
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.