Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,02 Prozent tiefer bei 3 484,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 528,067 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 486,09 Punkten in den Handel, nach 3 485,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 489,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 462,41 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 403,34 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 3 251,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, lag der TecDAX noch bei 3 266,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 119,90 EUR), SMA Solar (+ 2,28 Prozent auf 58,35 EUR), Nordex (+ 1,59 Prozent auf 12,17 EUR), ADTRAN (+ 1,27 Prozent auf 6,39 USD) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 58,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nagarro SE (-6,04 Prozent auf 76,95 EUR), AIXTRON SE (-3,09 Prozent auf 26,64 EUR), HENSOLDT (-1,72 Prozent auf 34,28 EUR), CANCOM SE (-1,72 Prozent auf 26,30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,54 Prozent auf 17,87 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 908 319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,75 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

