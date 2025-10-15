Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Letztendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 29 839,01 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,445 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,311 Prozent auf 30 168,20 Punkte an der Kurstafel, nach 30 074,66 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29 826,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 178,58 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,54 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 15.09.2025, den Wert von 30 469,96 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2025, den Wert von 31 086,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wies der MDAX 26 935,00 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,02 Prozent zu. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 5,00 Prozent auf 28,56 EUR), United Internet (+ 2,96 Prozent auf 27,84 EUR), PUMA SE (+ 2,30 Prozent auf 21,39 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,04 Prozent auf 65,00 EUR) und Ströer SE (+ 1,93 Prozent auf 39,65 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-8,60 Prozent auf 65,68 EUR), Aurubis (-6,48 Prozent auf 108,20 EUR), HENSOLDT (-5,04 Prozent auf 97,05 EUR), Bilfinger SE (-3,84 Prozent auf 98,95 EUR) und Delivery Hero (-3,51 Prozent auf 23,10 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 889 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 36,577 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at