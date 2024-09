Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Am Freitagmorgen geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 3 399,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 542,326 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,087 Prozent fester bei 3 366,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 363,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 366,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 400,05 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 3,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 348,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 330,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, lag der TecDAX bei 2 964,92 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,27 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 5,00 Prozent auf 6,41 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,79 Prozent auf 68,40 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,18 Prozent auf 14,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,85 Prozent auf 52,76 EUR) und Infineon (+ 2,77 Prozent auf 31,49 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen PNE (-1,70 Prozent auf 11,56 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 202,75 EUR), Deutsche Telekom (-0,30 Prozent auf 26,27 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 130,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,05 Prozent auf 93,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 270 525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 235,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at