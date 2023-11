Handel in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,57 Prozent höher bei 2 861,20 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 419,497 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,343 Prozent fester bei 2 854,81 Punkten, nach 2 845,05 Punkten am Vortag.

Bei 2 836,66 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 2 865,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 019,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 304,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 857,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,56 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 2,59 Prozent auf 31,29 EUR), Sartorius vz (+ 2,54 Prozent auf 242,20 EUR), ATOSS Software (+ 2,51 Prozent auf 204,00 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 19,36 EUR) und QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 35,71 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-4,24 Prozent auf 55,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,02 Prozent auf 30,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 80,10 EUR), TeamViewer (-2,00 Prozent auf 14,21 EUR) und Nordex (-1,73 Prozent auf 9,75 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 230 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 146,914 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die SMA Solar-Aktie weist mit 9,71 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 11,18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

