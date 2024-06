Handel in London: FTSE 100 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Zum Handelsschluss kletterte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,47 Prozent auf 8 285,34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 246,95 Punkten, nach 8 246,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 246,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 287,07 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,120 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 213,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, wies der FTSE 100 7 679,31 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 628,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,30 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 2,93 Prozent auf 22,14 GBP), Fresnillo (+ 2,68 Prozent auf 5,93 GBP), Sage (+ 2,41 Prozent auf 10,64 GBP), Diageo (+ 2,11 Prozent auf 27,13 GBP) und NatWest Group (+ 2,05 Prozent auf 3,19 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-6,42 Prozent auf 0,72 GBP), National Grid (-4,17 Prozent auf 8,64 GBP), WPP 2012 (-3,45 Prozent auf 7,79 GBP), easyJet (-2,91 Prozent auf 4,73 GBP) und J Sainsbury (-2,34 Prozent auf 2,68 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 103 034 954 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 226,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,43 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at