Handel in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 40 890,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 13,643 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 40 874,52 Zählern und damit 0,097 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (40 834,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 40 738,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40 974,40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,540 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 40 287,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 872,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34 463,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,42 Prozent nach oben. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 2,00 Prozent auf 21,41 USD), McDonalds (+ 1,43 Prozent auf 289,71 USD), 3M (+ 1,20 Prozent auf 129,23 USD), Walt Disney (+ 1,09 Prozent auf 90,72 USD) und Walmart (+ 0,94 Prozent auf 75,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil American Express (-2,68 Prozent auf 246,30 USD), UnitedHealth (-0,44 Prozent auf 578,07 USD), Salesforce (-0,29 Prozent auf 261,09 USD), Goldman Sachs (-0,18 Prozent auf 496,46 USD) und Microsoft (-0,16 Prozent auf 424,14 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 260 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,090 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,91 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at